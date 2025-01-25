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Происшествия Социум

Табун лошадей украли у жителя ЗКО

Общий ущерб составил 17,6 миллиона тенге.
Арайлым Усербаева
Табун лошадей украли у жителя ЗКО

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, в декабре прошлого года скотокрады украли у сельчанина 44 лошадей. Скот они отогнали из вольного выпаса и перегнали по месту жительства одного из подозреваемых в соседнем районе. Полицейские вернули лошадей владельцу. Причиненный ущерб составил 17,6 миллиона тенге. 

Отметим, что двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за скотокрадство. В состав преступной группы вошли жители Уральска и районов области. Ведется следствие. 

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Полицейские проверяют причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Троих задержанных поместили в изолятор временного содержания. 

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