Табун лошадей украли у жителя ЗКО

По данным пресс-службы департамента полиции ЗКО, в декабре прошлого года скотокрады украли у сельчанина 44 лошадей. Скот они отогнали из вольного выпаса и перегнали по месту жительства одного из подозреваемых в соседнем районе. Полицейские вернули лошадей владельцу. Причиненный ущерб составил 17,6 миллиона тенге.

Отметим, что двое из задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за скотокрадство. В состав преступной группы вошли жители Уральска и районов области. Ведется следствие.

Полицейские проверяют причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям. Троих задержанных поместили в изолятор временного содержания.