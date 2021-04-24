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Такое угощение можно приготовить в пост, тесто на воде без яиц и тоненькое, как лист бумаги

https://mgorod.kz/projects/nitem/takoe-ugoshhenie-mozhno-prigotovit-v-post-testo-na-vode-bez-yaits-i-tonenkoe-kak-list-bumagi/
Marat
Такое угощение можно приготовить в пост, тесто на воде без яиц и тоненькое, как лист бумаги
https://mgorod.kz/projects/nitem/takoe-ugoshhenie-mozhno-prigotovit-v-post-testo-na-vode-bez-yaits-i-tonenkoe-kak-list-bumagi/

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