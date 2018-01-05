На своей странице в Instagram пользователь под ником @million_kz001 рассказал подписчикам, что пожелал провести новогоднюю ночь за рулем. - Решил поэкспериментировать, сколько можно заработать в новогоднюю ночь. С 22.30 до 6.00 мне удалось заработать 19.000 тенге. Согласитесь, неплохо? Это было очень интересно! Все весёлые, атмосфера праздника чувствовалась, - рассказывает таксист. При этом автолюбитель признался, что в службе такси, на которую он работает, тарифы на поездки были завышены. Многих жителей Атырау это не устраивало, поэтому возмущений за ночь пришлось выслушать немало. - Примерно на 200-300 тенге максимум была завышена цена за поездку. Например, с района Стройконторы до мкр.Нурсая цена за поездку выходила 900 тг., - рассказал таксист. Из 19 тысяч тенге половину удалось заработать благодаря людям, останавливающим такси на улицах города. Их, по словам мужчины, было очень много. - На улице все проще, сразу договариваешься и никаких вопросов, - поделился мужчина.