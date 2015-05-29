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Происшествия Социум

Таксиста порезали ножом за желание помочь пострадавшим в Уральске

Сегодня, 29 мая, в межрайонном уголовном суде за хулиганство и поножовщину вынесли приговор двум молодым людям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Райбека ХАИРБЕКОВА, в ночь на 4 января 2015 года АБИШЕВ и ЕСМУХАНОВ, находясь в нетрезвом состоянии возле кафе "Тамаша" начали драться с потерпевшими ЖУМАГАЛИЕВЫМ и МУТАЕВЫМ. АБИШЕВ нанес потерпевшему ЖУМАГАЛИЕВУ два удара ножом. Затем потерпевшие начали убегать, но подсудимые на этом не остановились, они побежали за ними. Пытаясь убежать с места происшествия ЖУМАГАЛИЕ
gorod
Таксиста порезали ножом за желание помочь пострадавшим в Уральске
Сегодня, 29 мая, в межрайонном уголовном суде за хулиганство и поножовщину вынесли приговор двум молодым людям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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 По словам судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Райбека ХАИРБЕКОВА, в ночь на 4 января 2015 года АБИШЕВ и ЕСМУХАНОВ, находясь в нетрезвом состоянии возле кафе "Тамаша" начали драться с потерпевшими ЖУМАГАЛИЕВЫМ и МУТАЕВЫМ. АБИШЕВ нанес потерпевшему ЖУМАГАЛИЕВУ два удара ножом. Затем потерпевшие начали убегать, но подсудимые на этом не остановились, они побежали за ними. Пытаясь убежать с места происшествия ЖУМАГАЛИЕВ и МУТАЕВ сели в такси. В тот момент, когда таксист заводил машину, АБИШЕВ и ЕСМУХАНОВ начали бить по машине. В этот момент таксист вышел из машины, подсудимый АБИШЕВ ударил таксиста ножом в лицо, а затем нанес 4 ножевых ранения в область живота. - Суд приговорил Азата АБИШЕВА признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьями 293 ч.3 п.2 УК РК - "Хулиганство с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью", ст. 106 ч.2 п. 7 УК РК " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений" и назначить наказание по ст. 293 ч.2 п.2 на срок 4 года лишения свободы, а по ст. 106 ч.2 п. 7 - на срок 5 лет лишения свободы. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить срок наказания в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также взыскать с АБИШЕВА в пользу потерпевшего 350 тысяч тенге морального ущерба. Романа ЕСМУХАНОВА признать виновным по статье 293 ч.3 п.1 и назначить ему наказание в виде ограничения свободы на срок три года, - объявил судья специализированного межрайонного уголовного суда Райбек ХАИРБЕКОВ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 суток.
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   tspUexxI7o4   Фото и видео Ербола АМАНШИНА
суд приговор поножовщина

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