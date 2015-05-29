Таксиста порезали ножом за желание помочь пострадавшим в Уральске

Сегодня, 29 мая, в межрайонном уголовном суде за хулиганство и поножовщину вынесли приговор двум молодым людям, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Райбека ХАИРБЕКОВА, в ночь на 4 января 2015 года АБИШЕВ и ЕСМУХАНОВ, находясь в нетрезвом состоянии возле кафе "Тамаша" начали драться с потерпевшими ЖУМАГАЛИЕВЫМ и МУТАЕВЫМ. АБИШЕВ нанес потерпевшему ЖУМАГАЛИЕВУ два удара ножом. Затем потерпевшие начали убегать, но подсудимые на этом не остановились, они побежали за ними. Пытаясь убежать с места происшествия ЖУМАГАЛИЕ