Талибы арестовали мужчин из-за слишком коротких бород

Полиция нравов движения «Талибан» задержала около двадцати сотрудников гуманитарной организации, связанной с ООН, из-за несоблюдения требований к внешнему виду, передает МойГород со ссылкой на BILD.

По версии властей, поводом для ареста стала недостаточная длина бород у мужчин: были задержаны «сотрудники мужского пола партнёрских организаций ООН в приёмном центре Ислам-Кала из-за подстриженных или сбритых бород», говорится в одном из внутренних заявлений Международной организации по миграции (МОМ).

Часть задержанных была освобождена в тот же день — 20 июня, остальные вышли на свободу на следующий день. В афганском министерстве по делам добродетели и предотвращения порока (PVPV) ситуацию не прокомментировали. Руководитель полиции нравов в регионе Герат при этом отрицал сам факт задержания сотрудников гуманитарных миссий, однако подтвердил, что ранее под стражу попадали государственные служащие за короткие бороды.

Требования к внешнему виду

По действующим нормам, талибы, придерживающиеся строгого толкования исламского права, считают обязательным ношение бороды длиной не менее кулака. Хотя большинство населения Афганистана исповедует ислам, до прихода «Талибана» к власти в 2021 году жители крупных городов могли самостоятельно выбирать стиль внешнего вида.