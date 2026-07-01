«Там было убийство»: жительница ЗКО два года пытается узнать правду о гибели дочери в Алматы

Трагедия произошла летом 2024 года. Уголовное дело о доведении до самоубийства успели закрыть, но безутешная мать через суд добилась возобновления расследования.

В редакцию "МГ" обратилась жительница района Байтерек Любовь Соколова. Ее 22-летняя дочь Вероника трагически погибла в июне 2024 года в Алматы, выпав из окна четвертого этажа. Изначально досудебное расследование полиция вела по статье 105 УК РК "Доведение до самоубийства". Однако спустя время дело просто прекратили. Женщина уверена: ее дочь убили, а следствие упорно закрывает глаза на десятки странных улик.

"Из дела исчезли фотографии с места трагедии"

Любовь Соколова вспоминает, что сразу после страшного известия экстренно выехала в южную столицу. На опознании и при изучении материалов дела у нее возникло множество вопросов.

- Мой ребенок ровно лежал на бордюре. Мне показалось, что это слишком естественная поза для падения с высоты. Перелома на пояснице не было. При этом на глазу был огромный синяк, в ухе - кровь. Во время расследования эти снимки из дела просто исчезли! Следователь всё отрицал, но фото действительно пропали. По заключению судмедэкспертизы, смерть наступила от травмы головы и перелома нижней конечности. Но как перелом ноги может стать причиной смерти? - задается вопросами мать погибшей.

Роковое свидание

По словам женщины, за несколько месяцев до трагедии Вероника искала съемное жилье. Риелтор, который показывал ей варианты, начал настойчиво предлагать девушке встретиться. 13 июня Вероника согласилась на свидание. В тот день она звонила маме - радовалась, что впервые за долгое время идет отдохнуть.

Они встретились в ресторане, где мужчина был с друзьями. Заведение находилось как раз через дорогу от дома, где всё произошло. Позже пара переместилась на съемную квартиру, где между ними вспыхнул конфликт. Любовь Соколова утверждает: во время ссоры мужчина снимал Веронику на видео и оскорблял ее. В уголовном деле он получил статус "свидетеля, имеющего право на защиту".

- Он постоянно менял версии. Говорил, что дочь была слишком пьяна, постоянно падала. Хотя по камерам видеонаблюдения видно, что она идет абсолютно спокойно и ровно. Экспертиза позже подтвердила, что в ее крови был только алкоголь (никаких запрещенных веществ). По его словам, в ходе конфликта она сама выпрыгнула с четвертого этажа, - рассказывает Любовь.

Вопросы без ответов: странные улики

Мать погибшей девушки считает, что в квартире Вероника находилась не только с риелтором - там могли быть и другие люди, которые заманили ее туда с преступным умыслом. На это, по словам женщины, указывает целый ряд нестыковок. Тело лежало в 7-10 метрах от стены дома. Сумка с ноутбуком и мобильный телефон нашлись в 10 метрах от тела - вся техника оказалась в абсолютно рабочем состоянии и не разбилась при падении. Серьги Вероники со следами крови следователи обнаружили внутри квартиры. Личные вещи погибшей вернули матери, даже не назначив по ним никаких биологических экспертиз.

Суд встал на сторону матери

Женщина уже два года обивает пороги всевозможных инстанций. О том, что уголовное дело тихо закрыли, ей даже не потрудились сообщить.

- В январе 2026 года я случайно узнала, что дело прекращено "за отсутствием состава преступления". Меня никто не уведомил, постановление не прислали. Я не сдалась, подала иск в следственный суд и выиграла его! Дело официально вернули на доследование. Но я категорически не согласна с квалификацией. Там было не самоубийство, а убийство, - резюмирует Любовь Соколова.

Безутешная мать вспоминает, что её дочь всегда мечтала быть дизайнером интерьера, была самостоятельной и целеустремленной девушкой. Именно по этой причине она и уехала в Алматы, надеялась, что в большом городе сможет достичь своих целей.

Что говорят в полиции?

Редакция "МГ" обратилась за комментарием в правоохранительные органы. В пресс-службе МВД РК сообщили, что расследование продолжается.

- По указанному факту управлением полиции Медеуского района города Алматы проводится досудебное расследование. В рамках уголовного дела осуществляются необходимые следственные действия, направленные на обеспечение полноты и объективности досудебного расследования, по результатам которых будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что согласно статье 201 УПК РК другие данные досудебного расследования разглашению не подлежат.