Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Шоу-бизнес

Танцевальная группа ЮДИ из Томска вышла в финал телевизионного конкурса «Британия ищет таланты»

Томский коллектив ЮДИ покорил членов жюри и зрителей популярного телешоу Britain"s Got Talent сообщает ТопНьюс. Российская танцевальная группа ЮДИ из Томска вышла в финал телевизионного конкурса "Британия ищет таланты" (Britain"s Got Talent). Шедевр в исполнении отечественных танцоров покорил судей популярного в Соединенном Королевстве телешоу. В своей постановке участники ЮДИ станцевали в полной темноте с использованием специальных светящихся костюмов. Номер был посвящён противоборству добра и зла. Этот ролик на сегодняшний день набрал уже более девяти миллионов просмотров. A7IMKWvyBn4 "Эта с
gorod
Танцевальная группа ЮДИ из Томска вышла в финал телевизионного конкурса «Британия ищет таланты»
f35fb841_1
f35fb841_1
Томский коллектив ЮДИ покорил членов жюри и зрителей популярного телешоу Britain"s Got Talent сообщает ТопНьюс. Российская танцевальная группа ЮДИ из Томска вышла в финал телевизионного конкурса "Британия ищет таланты" (Britain"s Got Talent). Шедевр в исполнении отечественных танцоров покорил судей популярного в Соединенном Королевстве телешоу. В своей постановке участники ЮДИ станцевали в полной темноте с использованием специальных светящихся костюмов. Номер был посвящён противоборству добра и зла. Этот ролик на сегодняшний день набрал уже более девяти миллионов просмотров. A7IMKWvyBn4 "Эта сибирская танцевальная группа ослепила и жюри, и зрителей после прослушивания", - говорится в аннотации к записи. Для своего полуфинального выступления сибиряки также подготовили философский номер, который стал логическим продолжением предыдущего выступления. Размещённую буквально накануне запись посмотрели уже более 8,5 млн раз. 8684l0zKcUM По итогам телефонного голосования российская группа ЮДИ заняла место в первой тройке из девяти участников полуфинала, а на решающий этап конкурса могли выйти только двое участников. В результате первым финалистом стал иллюзионист Джейм Рейвен, получивший наибольшее число голосов телезрителей. Как отмечает ТАСС, ЮДИ представляет одноименную танцевальную школу в Томске, в которой занимаются, среди прочих, дети-инвалиды, воспитанники детских домов и подростки из малообеспеченных семей. В случае победы, приз телешоу "Британия ищет таланты" в размере 250 тыс фунтов (350 тыс. долларов) участники группы планируют потратить на создание собственного зала.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article