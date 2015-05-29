Танцевальная группа ЮДИ из Томска вышла в финал телевизионного конкурса «Британия ищет таланты»

Томский коллектив ЮДИ покорил членов жюри и зрителей популярного телешоу Britain"s Got Talent сообщает ТопНьюс. Российская танцевальная группа ЮДИ из Томска вышла в финал телевизионного конкурса "Британия ищет таланты" (Britain"s Got Talent). Шедевр в исполнении отечественных танцоров покорил судей популярного в Соединенном Королевстве телешоу. В своей постановке участники ЮДИ станцевали в полной темноте с использованием специальных светящихся костюмов. Номер был посвящён противоборству добра и зла. Этот ролик на сегодняшний день набрал уже более девяти миллионов просмотров. A7IMKWvyBn4 "Эта с