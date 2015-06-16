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Социум

Тариф на тепло и горячую воду повысится в Уральске

Заявку на повышение тарифа на 60% АО "Жайыктеплоэнерго" планирует подать уже в июле, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 16 июня, в АО "Жайыктеплоэнерго" рассказали о ситуации на предприятии. - У нас сегодня дебиторская задолженность населения перед АО "Жайыктеплоэнерго" составляет 653 миллиона тенге. Это очень большая сумма. Еще 50 миллионов тенге задолжали промышленные предприятия, - рассказал финансовый директор АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав СОЛОДИЛОВ. - Вы все знаете, что в пятницу нам приостановили подачу газа газовики и на выходные город остался без горячей воды, потому
Анэль Кайнеденова
Тариф на тепло и горячую воду повысится в Уральске
Заявку на повышение тарифа на 60% АО "Жайыктеплоэнерго" планирует подать уже в июле, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
IMG_2125
IMG_2125
 Сегодня, 16 июня, в АО "Жайыктеплоэнерго" рассказали о ситуации на предприятии. - У нас сегодня дебиторская задолженность населения перед АО "Жайыктеплоэнерго" составляет 653 миллиона тенге. Это очень большая сумма. Еще 50 миллионов тенге задолжали промышленные предприятия, - рассказал финансовый директор АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав СОЛОДИЛОВ. - Вы все знаете, что в пятницу нам приостановили подачу газа газовики и на выходные город остался без горячей воды, потому что у нас имеется задолженность перед ними на 1 июня 757 млн тенге, из них 38 млн мы оплатили. Благодаря тому, что аким области нам помог, в присутствии него мы договорились с газовиками и "сели" на график погашения. До сентября месяца включительно мы должны эту сумму погасить. Мы тоже встаем перед проблемой: что нам делать? Делать ремонт и готовиться к отопительному сезону или платить газовикам? Все потому что тариф на теплоснабжение у нас убыточный. Если мы говорим, что в тарифе заложено 11 тысяч тенге за 1000 кубов, то мы платим газовикам за него 16607 тенге. Где взять эту разницу? По словам Вячеслава СОЛОДИЛОВА, агентство по регулированию естественных монополий "их заявку на повышение тарифа никогда не удовлетворяло" и всегда оставляет убыточный тариф. - Когда говорят, что на "Жайыктеплоэнерго" настолько жирные коты сидят и жируют - это неправда. Я скажу вам даже то, что вы не знаете, - говорит директор. - Весь город, все чиновники и все нормальные предприниматели ездят на хороших новых машинах. А у нас машины древние, советские, им по 15-20 лет. На таких древних машинах мы передвигаемся, и предприятие сегодня, можно сказать, что обезножило. Нам не хватает средств, мы не знаем, платить нам зарплату, платить нам за газ или делать ремонт. Отсюда такая ситуация возникла. Теперь мы обращаемся к жителям города, чтобы они погасили задолженность. Ведь нам могут снова сделать ограничение по поставке газа и тогда неизвестно насколько мы остановимся и останемся без горячей воды. Заявку на повышение тарифа за теплоснабжение примерно на 60% АО "Жайыктеплоэнерго" планирует подать 1 июля. По закону АРЕМ будет его рассматривать в течение полугода, а вот на сколько одобрят тариф, станет известно к концу года. И уже с 1 января 2016 года уральцы будут платить за горячую воду и тепло по новому тарифу. Напомним, в прошлую субботу, 13 июня, Уральск был полностью отключен от горячего водоснабжения на два дня. Отключение горячей воды в городе произошло из-за приостановки подачи газа на Уральскую ТЭЦ.  Фото Медета МЕДРЕСОВА
Вячеслав Солодилов АО "Жайыктеплоэнерго" повышение тарифа

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