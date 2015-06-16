Тариф на тепло и горячую воду повысится в Уральске

Заявку на повышение тарифа на 60% АО "Жайыктеплоэнерго" планирует подать уже в июле, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 16 июня, в АО "Жайыктеплоэнерго" рассказали о ситуации на предприятии. - У нас сегодня дебиторская задолженность населения перед АО "Жайыктеплоэнерго" составляет 653 миллиона тенге. Это очень большая сумма. Еще 50 миллионов тенге задолжали промышленные предприятия, - рассказал финансовый директор АО "Жайыктеплоэнерго" Вячеслав СОЛОДИЛОВ. - Вы все знаете, что в пятницу нам приостановили подачу газа газовики и на выходные город остался без горячей воды, потому