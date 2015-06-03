ТЦ «ФОРУМ» поздравил горожан с началом лета

В минувшую пятницу 29 мая администрация ТЦ «ФОРУМ» в Уральске в честь начала летнего сезона устроила для своих посетителей настоящий праздник. Не первый год торговый центр «ФОРУМ» является любимым местом для шопинга у уральцев и гостей города. Ежегодно в торговом центре проводятся различные праздничные акции и дни грандиозных скидок. - С 15 по 29 мая мы провели праздничную акцию «Встретим лето вместе с ТЦ «ФОРУМ», - говорит руководство торгового центра - В этот период, каждый посетитель, совершивший покупку в нашем торговом центре на сумму не менее 3000 тенге одним чеком, мог обменять его на к