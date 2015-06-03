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Бизнес-новости

ТЦ «ФОРУМ» поздравил горожан с началом лета

В минувшую пятницу 29 мая администрация ТЦ «ФОРУМ» в Уральске в честь начала летнего сезона устроила для своих посетителей настоящий праздник. Не первый год торговый центр «ФОРУМ» является любимым местом для шопинга у уральцев и гостей города. Ежегодно в торговом центре проводятся различные праздничные акции и дни грандиозных скидок. - С 15 по 29 мая мы провели праздничную акцию «Встретим лето вместе с ТЦ «ФОРУМ», - говорит руководство торгового центра - В этот период, каждый посетитель, совершивший покупку в нашем торговом центре на сумму не менее 3000 тенге одним чеком, мог обменять его на к
Marat
ТЦ «ФОРУМ» поздравил горожан с началом лета
В минувшую пятницу 29 мая администрация ТЦ «ФОРУМ» в Уральске в честь начала летнего сезона устроила для своих посетителей настоящий праздник.
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 Не первый год торговый центр «ФОРУМ» является любимым местом для шопинга у уральцев и гостей города. Ежегодно в торговом центре проводятся различные праздничные акции и дни грандиозных скидок.
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 - С 15 по 29 мая мы провели праздничную акцию «Встретим лето вместе с ТЦ «ФОРУМ», - говорит руководство торгового центра - В этот период, каждый посетитель, совершивший покупку в нашем торговом центре на сумму не менее 3000 тенге одним чеком, мог обменять его на купон и принять участие в нашей лотерее. 29 мая в 17-00 состоялся розыгрыш ценных призов и подарков.
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 Стоит отметить, что призы были действительно весомыми. Так, были розыграны следующие призы: планшет, два смартфона, золотой браслет и золотые серьги, DVD-проигрыватель, утюг и электрочайник.
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 Все кто пришел в этот день в торговый центр «ФОРУМ» смогли не только поучаствовать в лотерее, но и получить настоящее удовольствие от праздничной и развлекательной программы. - Очень люблю ТЦ «ФОРУМ» и рада, что эта любовь взаимна, - говорит покупательница Аида НУРЛАНОВА. - Нас - покупателей, периодически балуют и развлекают и это приятно. Желаю им успеха и процветания.
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 ТЦ «ФОРУМ» не забыл и про своих маленьких посетителей и на протяжении трех лет проводит для них праздничные мероприятия. В воскресный день 31 мая в преддверии праздника «Дня защиты детей» на территории ТЦ «ФОРУМ» развернулся настоящий праздник чудес. Всё мероприятие проходил более двух часов. «Зажигательная» ведущая Олеся Шепель провела целую шоу-программу.
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 Перед ребятами и их родителями выступали смешные клоуны и виртуозный фокусник, с ними играли и танцевали ростовые куклы.
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Танцевальные номера продемонстрировали студия спортивного бального танца «Грация» и детская хореографическая студия «Непоседы».
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 А веселые и подвижные девчонки из фитнес-студии «Bageerah» неоднократно проводили с детьми флешмобы вовлекая все больше и больше народу в свои танцы. Каждый ребенок смог получить в подарок фигурку из воздушного шарика и сделать аквагрим на лице.
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 Но самый настоящий фурор произвело шоу гигантских мыльных пузырей и, конечно же, игрушки, которые были подарены детям администрацией ТЦ «ФОРУМ». - Я люблю веселиться и петь, - говорит 9 летняя Айнаш. - Мы с мамой часто приходим в ТЦ «ФОРУМ». Мне очень понравился праздник, особенно, когда я оказалась в мыльном, большом пузыре. А еще я получила в подарок игрушку, сок и любимого «Мишку Барни». Спасибо за все.
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В празднике приняли участие торговая компания ТОО «Нико-Ник», которая бесплатно предоставила для детей натуральные соки "Фруто НЯНЯ», а также ТОО «Mondelēz International», которая подарила детям сладости «Мишка Барни». Оформлением праздника занималось агентство «Веселый Эльф», а фото и видеосъемка была произведена компанией «DK Studio».

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