Тұрғын үй мәселесі шешілуде
Бөрлі ауданының орталығында «7-20-25» бағдарламасы бойынша 126 пәтерлі 9 қабатты тұрғын үйдің құрылысы басталды. Иллюстративное фото из архива "МГ" 1 млрд 266 млн теңге болатын баспана, биылғы жылдың 3 тоқсанында пайдалануға берілмек. Биыл ауданда көп бейінді ХҚКО мен балалар лагері салынады. Ауданның құрылыс саласындағы жаңалықтар туралы тілшіміз баян етеді. Биыл 10 шағынауданда кезектегі тұрғындар үшін жалдамалы үйдің құрылысы қолға алынады. Бұған қоса тағы екі баспананың жобасын жасақтау жоспарда. Өткен жылы Кеңтүбек, Пугачев, Қанай, Жарсуат ауылдарында салынған жатақханалар пайдалануға бер