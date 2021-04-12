ТЭЦ греет улицы: жители Атырау просят отключить в домах отопление

Люди жалуются на то, что в квартирах очень жарко, а воздух - сухой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Жительница Атырау Катерина Ландышева в своем посте в социальной сети Facebook написала, что на 5 апреля среднесуточная температура воздуха в городе составляла более восьми градусов. Именно при таких условиях коммунальные службы должны прекратить подавать тепло в дома горожан. – Уже 31 марта температура днем была +10, а ночью +8. И если бы кто -нибудь из руководителей ТЭЦ умел сложить эти два числа, то получили бы в сумме 16. А если, не дай бог, еще