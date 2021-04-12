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Социум

ТЭЦ греет улицы: жители Атырау просят отключить в домах отопление

Люди жалуются на то, что в квартирах очень жарко, а воздух - сухой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Жительница Атырау Катерина Ландышева в своем посте в социальной сети Facebook написала, что на 5 апреля среднесуточная температура воздуха в городе составляла более восьми градусов. Именно при таких условиях коммунальные службы должны прекратить подавать тепло в дома горожан. – Уже 31 марта температура днем была +10, а ночью +8. И если бы кто -нибудь из руководителей ТЭЦ умел сложить эти два числа, то получили бы в сумме 16. А если, не дай бог, еще
Арайлым Усербаева
ТЭЦ греет улицы: жители Атырау просят отключить в домах отопление
Люди жалуются на то, что в квартирах очень жарко, а воздух - сухой, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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Отопительный сезон в Атырау стартует с 1 октября
Иллюстративное фото из архива "МГ" Жительница Атырау Катерина Ландышева в своем посте в социальной сети Facebook написала, что на 5 апреля среднесуточная температура воздуха в городе составляла более восьми градусов. Именно при таких условиях коммунальные службы должны прекратить подавать тепло в дома горожан.   – Уже 31 марта температура днем была +10, а ночью +8. И если бы кто -нибудь из руководителей ТЭЦ умел сложить эти два числа, то получили бы в сумме 16. А если, не дай бог, еще бы и смогли разделить на 2, то у них бы вышло 8 градусов. Средняя температура за сутки, а это очень важная цифра. Если такая температура держится пять дней подряд, то надо отключать подачу отопления. Эта простая арифметика показывает и доказывает, что тепло должно было быть выключено 5 апреля. А сегодня уже наступило 12. Я не знаю, что не так с руководством ТЭЦ, может там у них градусников нет, и они просто не знают какая температура на улице, может считать не умеют, а может быть их захватили враги и мучают в плену, - возмущается Катерина Ландышева. По словам женщины, такие санитарные нормы должен регулировать главный санитарный врач области. – Санитарный врач должен знать и контролировать санитарные нормы. Температура в жилых и рабочих помещениях это тоже его хозяйство. Если он врач, то должен знать, как опасен в пандемию сухой горячий воздух. Если он врач, то должен знать, что сухой жаркий воздух в помещениях приводит к высушиванию слизистых оболочек носа, и тем самым открывает ворота всем болезнетворным вирусам и бактериям. Наш санврач, который не принимает мер к обезумевшей ТЭЦ тоже на стороне коронавируса, - написала женщина. Корреспонденты "МГ" обратились за комментариями в департамент санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, где сообщили, что жалобы от горожан в их ведомство не поступали и вообще с такими вопросами люди должны обратиться в департамент по защите прав потребителей. Там, к слову, нас перенаправили в отдел ЖКХ акимата города Атырау. В пресс-службе акимат города сообщили, что в курсе этого вопроса, однако отключить отопление пока не не могут. – В городе очень много людей, которые болеют, и им нужно тепло, это пожилые люди и дети. Для того чтобы прекратить подачу тепла в квартиры горожан, необходимо, чтобы 70% населения было за. В противном случае отопление будет отключено не ранее чем 15 апреля, - сообщили в акимате. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
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