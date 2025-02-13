Telegram-бот по борьбе с лудоманией создали в Атырау

Преподаватели лицея-интерната №3 «Білім Инновация» Айкорем Абдолла и Сабина Жанай в своих проектах по борьбе с лудоманией рассказали о работе Telegram-чата под названием «AntiOiynBot». Проект направлен на оказание помощи молодежи и подросткам, попавшим в ловушку азартных игр.





«Antioiyn» предоставляет информацию в двух направлениях. Первое связано с вопросом «Я хочу знать о лудомании». При нажатии кнопки «Мне нужна помощь» проводится обследование и диагностическое тестирование человека. После сдачи теста предстоит четыре этапа, первые два — ответы на вопросы о помощи, а последующие указывают на ссылки определенных психологов, которые будут вести дальнейшую работу. На данный момент работа чат-бота завершена. В будущем программа будет полностью усовершенствована.





— Увлечение азартными играми влечёт погружение в долги, негативные изменения в жизни. Зависимость меняет всё. Лудоману не смогут помочь ни родители, ни родственники, потому что азартные игры — это болезнь. В этом случае лучше обратиться за помощью к психотерапевтам или людям, сумевшим выйти из игровой зависимости, — говорит руководитель центра психологической поддержки «Новая жизнь» Тимур Рамазанов.

Следует отметить, что в прошлом году по Атырауской области заблокировали около одной тысячи ссылок с отметками финансовой пирамиды.