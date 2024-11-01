Telegram станет видеоплатформой: где откроется офис мессенджера в Казахстане

Глава министерства цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев объявил об открытии офиса Telegram в Астане. Министр отметил, что ведомство активно налаживает сотрудничество с крупными международными компаниями, включая Telegram и Meta.

В Telegram добавили новые возможности. Теперь можно прикреплять медиа к уже отправленному сообщению. До настоящего времени видео в чатах и каналах Telegram отображались в исходном формате, что заставляло пользователей ждать полной загрузки гигабайтов информации. Это создавало проблемы даже при просмотре коротких видео.

— С сегодняшним обновлением серверы Telegram будут сжимать популярные видео до нескольких вариантов качества и оптимизировать их для потоковой передачи, - сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

Теперь мессенджер будет автоматически выбирать качество воспроизведения видео в зависимости от скорости интернет-соединения каждого пользователя.

Офис компании представят в Astana Hub

Тем временем, глава министерства цифрового развития Казахстана Жаслан Мадиев объявил об открытии офиса Telegram в Астане. Министр отметил, что ведомство активно налаживает сотрудничество с крупными международными компаниями, включая Telegram и Meta.

— На данный момент мы занимаемся регистрацией офиса Telegram на базе Международного финансового центра Астана. В Astana Hub уже будет представлен офис компании. Назначено конкретное лицо, ответственное за модерацию контента. Если мы сталкиваемся с нарушениями нашего законодательства, призывами к насилию или сообщениями о наркотрафике, Telegram оперативно реагирует на наши запросы и помогает с блокировкой и удалением соответствующих каналов, — подчеркнул Мадиев.

Сотрудничество с Telegram и Meta

Об открытии офиса популярного мессенджера в Казахстане стало известно еще в середине октября текущего года. Министр сообщил, что ведомство активно работает с Telegram для быстрого удаления неправомерного контента и блокировки деструктивных каналов. В соответствии с законодательством, такие интернет-платформы, как Telegram, WhatsApp и TikTok, обязаны иметь представителя в Казахстане.

Кроме того, Мадиев отметил, что министерство начинает сотрудничество с Meta в борьбе с интернет-мошенничеством. Представители Meta, в свою очередь, сообщили, что проблема мошенничества, с которой сталкивается Казахстан, является общей для многих стран. В последнем квартале заблокированы 1,2 миллиарда фейковых аккаунтов по всему миру с использованием технологий искусственного интеллекта.

Задержание Павла Дурова и обновления в Telegram

Напомним, в августе основатель Telegram и «ВКонтакте» Павел Дуров был задержан французскими спецслужбами в аэропорту Парижа после прибытия из Азербайджана на частном бизнес-джете. Его подозревают в содействии незаконному обороту наркотиков и другим тяжким преступлениям. По информации французских СМИ, Дуров помещен под стражу, и ему грозит до 20 лет лишения свободы.

После своего задержания Дуров неоднократно сообщал об обновлениях в работе мессенджера. В сентябре он анонсировал запуск бота @SearchReport для жалоб на нелегальный контент и сообщил о замене функции «Люди рядом» на «Бизнес рядом», где будут представлены легальные и проверенные компании.

Позднее он предложил около десяти новых функций для мессенджера, включая возможность добавления медиафайлов к сообщениям после отправки и просмотр времени редактирования постов. Обновления также коснутся подарков и хештегов.