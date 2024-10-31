Дожди и сильный ветер: синоптики о погоде на западе Казахстана 1 ноября

В западных регионах Казахстана ожидается изменение погодных условий. Синоптики прогнозируют дожди и сильные ветры, метеорологические службы призывают граждан быть особенно внимательными и подготовиться к переменам погоды. В «Казгидромет» рассказали о погоде на западе Казахстана в первый день последнего месяца осени – 1 ноября.

В Западно-Казахстанской области на всей территории ожидается дождь, на севере – сильный дождь. Днем температура воздуха составит от +4 до +9 градусов. Ночью — до +2+7, дождь продолжится, причем на севере области осадки будут сильными. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, а на западе, севере и востоке области возможны порывы до 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской области предполагаются дожди по всему региону. Днем ожидается от +6 до +11 градусов, на юге – до +14. Ночью температура снизится до 0+5, дождь продолжится. Скорость ветра будет составлять 9-14 метров в секунду, а на западе, севере и востоке области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ожидается дождь, на севере области – сильный дождь. Днем температура будет колебаться от +6 до +11 градусов. Ночью — от +4 до +9, дождь сохранится, причем на севере области осадки будут интенсивными. Ветер — 9-14 метров в секунду, а на западе, севере и востоке области возможны порывы до 23-28 метров в секунду.

В Мангистауской области на западе, севере и востоке области прогнозируются дожди. Днем — от +10 до +15 градусов. Ночью температура снизится до +5+10, а на юге области – до +13. Дожди продолжатся на западе, севере и востоке. Скорость ветра составит 9-14 метров в секунду, а на западе, севере и востоке области возможны порывы до 15-20 метров в секунду.