87acdcce_1Отметим, что ранее журналисты британской корпорации BBC установили личность боевика «Исламского государства» по прозвищу Jihadi John. Очередной конфуз случился в эфире телеканала CNN. Во время сюжета о том, что британские журналисты установили личность боевика «Исламского государства» по прозвищу Джихади Джон, вместо изображения самого террориста на экране появилась фотография Владимира Путина, передает RT. Однако, как отметили на телеканале, инцидент произошел из-за технических неполадок. Ранее стало известно, что журналисты британской корпорации BBC установили личность боевика «Исламского государства» по прозвищу Jihadi John. Им оказался британец кувейтского происхождения Мохаммед Эмвази, проживавший в западной части Лондона. Так, он был замечен на видео с расправой над двумя американскими журналистами, тремя британцами и двумя японцами. Стоит напомнить, что такого рода недоразумения происходят в эфире CNN с завидной регулярностью. Так, неделю назад канал присоединил Украину к России, переносил украинские города в Крым, путал страны и получал в результатах голосования 110%. Попадал под удар американского телевидения и президент США Барак Обама. На CNN было интервью со «спецназовцем, убившим Обаму», а чуть более недели назад телеканал Fox 5 San Diego использовал его фотографию в качестве иллюстрации к сюжету о подозреваемом в изнасиловании. Источник: topnews.ru