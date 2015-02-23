c8b8fe07_1Камнем преткновения в конфликте матери и дочери стала маленькая дочка Борисовой — Полина и ее любовник. Известная телеведущая Дана Борисова стала участницей масштабного скандала, произошедшего в пятницу, днем, в элитном жилом комплексе «Золотые ключи» в Москве, сообщает LifeNews со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По их словам, 38-летняя телезвезда заперлась в собственной квартире, предварительно выставив за дверь собственную мать. В свою очередь мать Борисовой заявила, что прописана в этой квартире и имеет все законные основания на проживание в этом помещении, тогда как ее дочь вела себя неадекватно, поскольку страдает от алкогольной зависимости. Кроме того, по словам женщины, отношения с дочерью испортил новый любовник Даны. Приезжий из Луганской области Украины втерся в доверие к телеведущей и поссорил с матерью. Камнем преткновения в конфликте матери и дочери стала маленькая дочка Борисовой — Полина. По словам матери звезды, девочка находится на полном ее попечении, а Дана не уделяет внимания дочке, поскольку не отвечает за свои действия. Якобы Дана Борисова неоднократно лечилась в различных клиниках и находится под воздействием мощнейших антидепрессантов. Тем временем сама Борисова и мужчина, с которым она живет в одной квартире, заявила мама слишком долго жила вместе с ними и покидать квартиру добровольно не хочет, поэтому ее придется выселять по решению суда. Дана Борисова считает, что действия матери продиктованы в том числе и корыстными мотивами. Напомним, что ранее в феврале 2013 года Борисова лишилась водительских прав после того, как попыталась скрыться от полицейских, управляя автомобилем в нетрезвом виде. Женщина пыталась объяснить вождение в нетрезвом состоянии: якобы ее дочке срочно нужны были лекарства от ветрянки, а такси найти не удалось. Источник: topnews.ru