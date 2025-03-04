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Социум

Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 5 марта

Телевидение и радио не будет работать 5 марта с 03.00 до 17.00 часов.
Жулдызхан Хасангалиева
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану 5 марта

Телевидение и радио не будет работать в Казахстане в среду, 5 марта.

- АО «Казтелерадио» в целях обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания ежеквартально проводит планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей, - сообщили в компании.

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Отмечается, что работы будут проводиться 5 марта с 03.00 до 17.00 часов, соответственно, приостановят ретрансляцию телерадиоканалов по всей территории Казахстана.

Казахстанцев заранее поблагодарили за понимание и принесли извинения за временные неудобства.

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