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Социум

Тело погибшей в ДТП девочки сотрудники морга по ошибке отдали другим людям

Отец погибшей 10-летней Айару Ермек приехал за телом дочери в морг и там выяснилось, что Айару перепутали с другой умершей девочкой и по ошибке отправили в Бокейординский район, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с места, где погибла Айару Ермек Асылхан Казиев рассказал, что после обеда он поехал в морг за телом дочери, однако там ее не было. - Когда я приехал, то увидел что там (в морге - прим. автора) не моя девочка. Стали выяснять, оказывается, сотрудники морга перепутали тело моей дочери с телом умершей девочки из Сайхина. Они сразу же стали звонить, дозвонились, когда тело б
Дана Рахметова
Тело погибшей в ДТП девочки сотрудники морга по ошибке отдали другим людям
Отец погибшей 10-летней Айару Ермек приехал за телом дочери в морг и там выяснилось, что Айару перепутали с другой умершей девочкой и по ошибке отправили в Бокейординский район, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото с места, где погибла Айару Ермек Асылхан Казиев рассказал, что после обеда он поехал в морг за телом дочери, однако там ее не было. - Когда я приехал, то увидел что там (в морге - прим. автора) не моя девочка. Стали выяснять, оказывается, сотрудники морга перепутали тело моей дочери с телом умершей девочки из Сайхина. Они сразу же стали звонить, дозвонились, когда тело было уже на полпути. Представляете, как мы себя чувствуем. Я е знаю, как они могли такое натворить. Когда тело дочери довезли до Чапаево, его забрали родственники и сейчас они везут его домой, - рассказал отец девочки. В пресс-службе министерства юстиции, в чьем ведомстве находится судебно-медицинская экспертиза, заявили, что их рабочий день окончен и обещали прокомментировать ситуацию завтра, 22 ноября. Напомним, 20 ноября в 20.50 в 5 микрорайоне на ул. Нур неизвестный водитель сбил 10-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Девочка скончалась до приезда скорой помощи. В час ночи водитель был установлен. Он водворен в ИВС, начато досудебное расследование. Погибшая Айару Ермек была старшим ребенком в семье и увлекалась карате и танцами. В момент ДТП она переходила дорогу в руке со светоотражающей лентой, Айару была уверена, что водитель увидит ее и остановится перед пешеходным переходом. Сегодня, 21 ноября, на злополучном пешеходном переходе установили освещение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  

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