Тело погибшей в ДТП девочки сотрудники морга по ошибке отдали другим людям

Отец погибшей 10-летней Айару Ермек приехал за телом дочери в морг и там выяснилось, что Айару перепутали с другой умершей девочкой и по ошибке отправили в Бокейординский район, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото с места, где погибла Айару Ермек Асылхан Казиев рассказал, что после обеда он поехал в морг за телом дочери, однако там ее не было. - Когда я приехал, то увидел что там (в морге - прим. автора) не моя девочка. Стали выяснять, оказывается, сотрудники морга перепутали тело моей дочери с телом умершей девочки из Сайхина. Они сразу же стали звонить, дозвонились, когда тело б