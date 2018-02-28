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Социум

Тенге резко ослаб

Курс нацвалюты составил 320,25 тенге за доллар по итогам утренних торгов 28 февраля на KASE, сообщает Tengrinews.kz. Иллюстративное фото из архива "МГ" По итогам предыдущей утренней сессии 27 февраля стоимость одного доллара составляла 318,58 тенге, дневной - 318,75 тенге. Первая сделка утренних торгов 28 февраля прошла по цене 318,90 тенге. Это и стало минимальной стоимостью. Максимальная цена достигла 320,50 тенге за доллар. Объем торгов достиг 74,4 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 318-321,5 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.00 по
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Тенге резко ослаб
Курс нацвалюты составил 320,25 тенге за доллар по итогам утренних торгов 28 февраля на KASE, сообщает Tengrinews.kz.
Иллюстративное фото из архива "МГ" По итогам предыдущей утренней сессии 27 февраля стоимость одного доллара составляла 318,58 тенге, дневной - 318,75 тенге. Первая сделка утренних торгов 28 февраля прошла по цене 318,90 тенге. Это и стало минимальной стоимостью. Максимальная цена достигла 320,50 тенге за доллар. Объем торгов достиг 74,4 миллиона долларов. Курс нацвалюты в обменниках, по данным Kurs.kz, составил 318-321,5 тенге. Цена на нефть марки Brent по состоянию на 11.00 по времени Астаны составила 66,28 доллара за баррель.

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