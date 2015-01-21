Гульчехра ХУСЕЙНОВА и Наталья СЛАДКОВА из Западно-Казахстанской области выиграли бронзовые медали в составе сборной команды Казахстана на международном турнире «Кубок Огня» (Faіr Cup) по настольному теннису, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД» со ссылкой на пресс-службу управления физической культуры и спорта ЗКО. tennis123652Международный турнир по настольному теннису «Кубок Огня» (Faіr Cup) проходил с 17 по 20 января 2015 года в городе Тегеран (Иран). В этом турнире   принимали участие спортсмены из Сирии, Индии, Афганистана, Азербайджана, Венгрии, Ирана, Таджикистана, Казахстана, Южной Кореи, России и Ирака. В составе сборной команды Казахстана выступали спортсменки нашей области Гульчехра ХУСЕЙНОВА и Наталья СЛАДКОВА. По итогам проведенных соревнований команда РК заняла третье место. Первое общекомандное место досталось команде из Индии, второе – у теннисисток из Венгрии. Кроме того, в женском парном разряде Гульчехра ХУСЕЙНОВА вместе с напарницей из Беларуси Дарьей ТРИГОЛОС заняли первое место. Тренером западноказахстанских спортсменок является Сарвара НАЗАРОВА.