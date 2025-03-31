Теперь и на казахском: Kia представляет обновленную мультимедиа-систему

Компания Allur Motor Qazaqstan, официальный дистрибьютор Kia в Казахстане, начала устанавливать на автомобили Kia казахстанского производства меню мультимедиа-системы на казахском языке. Первой моделью, получившей обновление, стал бизнес-седан Kia K5.

Официальный дистрибьютор Kia в Казахстане, компания Allur Motor Qazaqstan в составе автомобильной компании Allur, сообщает о начале установки на автомобили Kia казахстанского производства меню системы мультимедиа на казахском языке.

Внедрение казахскоязычного меню в модельный ряд автомобилей Kia для рынка Казахстана начинается с бизнес-седана Kia K5. Этот шаг стал важным этапом в процессе адаптации автомобилей Kia для наилучшего удовлетворения потребностей казахстанских клиентов. На автомобили казахстанского производства действует заводская гарантия Kia – 5 лет или 150 000 км пробега. Более подробная информация об автомобилях Kia, комплектациях и ценах для рынка Республики Казахстан доступна у официальных дилеров бренда и на сайте www.kia.com.kz.