Теплая погода ждёт жителей Западного Казахстана 14 апреля

14 апреля в Уральске будет преимущественно облачно. Днём столбики термометров поднимутся до +13 градусов, ночью опустятся до +6 градусов.

Как сообщается на сайте world-weather.ru, 14 апреля в Уральске будет преимущественно облачно. Днём столбики термометров поднимутся до +13 градусов, ночью опустятся до +6 градусов. Порывы ветра могут достигать 13 километров в час.

В Атырау будет преимущественно облачно и пасмурно. Днём температура воздуха достигнет +19 градусов, а ночью опустится до +8 градусов. Порывы ветра могут достигать 16 километров в час.

В Актюбинске ожидается ясная погода. +15 градусов днём, +1 градус ночью. Ветер до 23 километров в час.

В Актау осадков не ожидается, незначительная облачность. Днём столбики термометров покажут +21 градусов, ночью +9 градусов. Ветер будет северо-восточный с порывами до 21 километра в секунду.