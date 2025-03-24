Тепло и облачно: погода на 25 марта в ЗКО

По данным РГП «Казгидромет», 25 марта на западе, севере и юге Западно-Казахстанской области осадков не ожидается. Ветер с порывами до 9-14 метров в секунду. Температура воздуха днем +15 градусов, ночью -5.

Погода без осадков также ожидается в Атырауской области. Днем синоптики прогнозируют +10 градусов, ночью -5.

В Актюбинской области без осадков. Днем +15 градусов, ночью -8.

Переменная облачность без осадков ожидается в Мангистауской области. Температура воздуха днем составит +12 градусов, ночью +4.