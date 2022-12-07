Тепло подали жителям девяти многоэтажек Атырау

Коммунальщики не проводили своевременную диагностику системы отопления. Иллюстративное фото из архива "МГ" Накануне авария котла в тепловом пункте микрорайона Нурсая оставила без тепла жителей девяти многоэтажных домах. К утру подачу тепла восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона. Заместитель акима области Кайрат Нуртаев, который встретился с жильцами домов, напомнил, что любое изменение отопительной линии в квартирах влияет на всю систему дома. Выяснилось, что руководство коммунального обслуживания жилых домов не проводило своевременную диагностику системы отопления. Мы д