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Социум

Тепло подали жителям девяти многоэтажек Атырау

Коммунальщики не проводили своевременную диагностику системы отопления. Иллюстративное фото из архива "МГ" Накануне авария котла в тепловом пункте микрорайона Нурсая оставила без тепла жителей девяти многоэтажных домах. К утру подачу тепла восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона. Заместитель акима области Кайрат Нуртаев, который встретился с жильцами домов, напомнил, что любое изменение отопительной линии в квартирах влияет на всю систему дома. Выяснилось, что руководство коммунального обслуживания жилых домов не проводило своевременную диагностику системы отопления. Мы д
Дана Рахметова
Тепло подали жителям девяти многоэтажек Атырау
Коммунальщики не проводили своевременную диагностику системы отопления.
В Уральске завершился отопительный сезон
В Уральске завершился отопительный сезон
Иллюстративное фото из архива "МГ" Накануне авария котла в тепловом пункте микрорайона Нурсая оставила без тепла жителей девяти многоэтажных домах. К утру подачу тепла восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона. Заместитель акима области Кайрат Нуртаев, который встретился с жильцами домов, напомнил, что любое изменение отопительной линии в квартирах влияет на всю систему дома. Выяснилось, что руководство коммунального обслуживания жилых домов не проводило своевременную диагностику системы отопления. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Атырау тепло

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