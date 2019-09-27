Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго" Куат Мусин, 26 сентября аким города вынес постановление о запуске отопительного сезона. – Согласно этому постановлению, сегодня я издал соответствующий приказ. На сегодняшний день тепло появилось в 36 детских садах, 39 школах и 12 объектах здравоохранения. Но есть и такие социальные объекты, которые сами попросили не включать отопление. Они объяснили это тем, что у них еще идут кое-какие ремонтные работы, - рассказал Куат Мусин. По словам генерального директора предприятия, в городе 834 многоэтажных жилых дома, которые подключены к центральному отоплению, 706 из из них прошли опрессовку и предоставили паспорт готовности. – Кроме этого, у нас есть 319 бесхозных домов, которые не относятся ни к одному КСК, и только 63 из них предоставили паспорт готовности. Тепло может появиться в квартирах и завтра, если к этому готовы КСК, которые должны были заранее провести опрессовку и очистку труб. Последние три дня в городе среднесуточная температура воздуха была ниже +10 градусов, однако, по прогнозам, в ближайшие дни ожидается теплая погода до +20 градусов. Поэтому мы ждем метеосводку на ближайшие дни, согласно ей будет принято соответствующее решение. В целом наше предприятие готово к отопительному сезону и все ремонтные работы завершены, - сообщил Куат Мусин. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.