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Социум

Тепло в квартирах Уральска пока отключать не будут

Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на АО "Жайыктеплоэнерго". По словам генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Нурлыбека КИРЕЕВА, в ближайшие дни отопление в домах уральцев отключаться не будет. - Постановление акимата уже вышло, - рассказал Нурлыбек КИРЕЕВ. - В рамках нормативов отключение будет только после того, как в течение трех дней среднесуточная температура воздуха будет не ниже +10 градусов. Ежедневно "Казгидромет" присылает нам информацию о среднесуточной температуре, но в ближайшие дни мы не видим, чтобы средне
Анэль Кайнеденова
Тепло в квартирах Уральска пока отключать не будут
Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz
Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz
 Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на АО "Жайыктеплоэнерго". По словам генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Нурлыбека КИРЕЕВА, в ближайшие дни отопление в домах уральцев отключаться не будет. - Постановление акимата уже вышло, - рассказал Нурлыбек КИРЕЕВ. - В рамках нормативов отключение будет только после того, как в течение трех дней среднесуточная температура воздуха будет не ниже +10 градусов. Ежедневно "Казгидромет" присылает нам информацию о среднесуточной температуре, но в ближайшие дни мы не видим, чтобы среднесуточная температура была выше +10 градусов. Между тем, по словам Нурлыбека КИРЕЕВА, организации Уральска уже начали подавать заявки на отключение тепла. - Есть учреждения, в основном социальные объекты, которые, напротив, оставили заявки, чтобы отопление не отключали до конца апреля, - отметил генеральный директор АО "Жайыктеплоэнерго".
тепло отключение

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