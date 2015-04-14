Тепло в квартирах Уральска пока отключать не будут

Иллюстративное фото с сайта altaynews.kz Об этом передает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на АО "Жайыктеплоэнерго". По словам генерального директора АО "Жайыктеплоэнерго" Нурлыбека КИРЕЕВА, в ближайшие дни отопление в домах уральцев отключаться не будет. - Постановление акимата уже вышло, - рассказал Нурлыбек КИРЕЕВ. - В рамках нормативов отключение будет только после того, как в течение трех дней среднесуточная температура воздуха будет не ниже +10 градусов. Ежедневно "Казгидромет" присылает нам информацию о среднесуточной температуре, но в ближайшие дни мы не видим, чтобы средне