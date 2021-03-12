Тепловики Уральска готовят заявку на повышение тарифа

В АО «Жайыктеплоэнерго» заявили, что предприятие не может работать себе в убыток. Иллюстративное фото из архива "МГ" Отметим, что в конце прошлого года АО «Жайыктеплоэнерго» уже просило повысить действующий тариф на 15%. На онлайн-слушаниях генеральный директор предприятия Куат Мусин заявлял, что себестоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 5674 тенге при отпускной цене в 5000 тенге. - Мы отозвали свою заявку. Было учтено социально-экономическое положение жителей. В период карантина многие потеряли доходы, - заявил тогда Куат Мусин. Гендиректор АО «ЖТЭ» отметил, что в этом году заявка на п