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Социум

Тепловики Уральска готовят заявку на повышение тарифа

В АО «Жайыктеплоэнерго» заявили, что предприятие не может работать себе в убыток. Иллюстративное фото из архива "МГ" Отметим, что в конце прошлого года АО «Жайыктеплоэнерго» уже просило повысить действующий тариф на 15%. На онлайн-слушаниях генеральный директор предприятия Куат Мусин заявлял, что себестоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 5674 тенге при отпускной цене в 5000 тенге. - Мы отозвали свою заявку. Было учтено социально-экономическое положение жителей. В период карантина многие потеряли доходы, - заявил тогда Куат Мусин. Гендиректор АО «ЖТЭ» отметил, что в этом году заявка на п
gorod
Тепловики Уральска готовят заявку на повышение тарифа
В АО «Жайыктеплоэнерго» заявили, что предприятие не может работать себе в убыток.
Тепловики Уральска готовят заявку на повышение тарифа
Тепловики Уральска готовят заявку на повышение тарифа
Иллюстративное фото из архива "МГ" Отметим, что в конце прошлого года АО «Жайыктеплоэнерго» уже просило повысить действующий тариф на 15%. На онлайн-слушаниях генеральный директор предприятия Куат Мусин заявлял, что себестоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 5674 тенге при отпускной цене в 5000 тенге. - Мы отозвали свою заявку. Было учтено социально-экономическое положение жителей. В период карантина многие потеряли доходы, - заявил тогда Куат Мусин. Гендиректор АО «ЖТЭ» отметил, что в этом году заявка на повышение тарифа будет подана. - В любом случае мы будем просить поднять тариф как минимум на 15%. Старый тариф утверждали в 2016 году. В нем заложены цены того года. Материалы, которые мы используем при капитальном ремонте теплотрасс, подорожали на 40-50%, - сказал Куат Мусин. В настоящее время дебетовая задолженность АО «Жайыктеплоэнерго» составляет 760 млн тенге. Следует отметить, что заявку на повышение тарифа подали ТОО "Батыссу арнасы" и ТОО "Батыс энерго ресурсы". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Руслан АЛИМОВ
отопление повышение тариф заявка

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