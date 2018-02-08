Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Тепловые счетчики обязано ремонтировать «Жайыктеплоэнерго» - антимонопольный департамент ЗКО

Департаментом по регулированию естественных монополий была проведена проверка договоров, которые монополисты заключают с абонентами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий, в договорах АО «Жайыктеплоэнерго» на оказание услуг по снабжению тепловой энергией предусмотрено, что потребитель несет ответственность за сохранность установленных приборов учета, автоматики, дроссельных устройств и гарантирует их нормальную работу. - Однако, согласно условиям типового договора теплоснабжения, написа
gorod
Тепловые счетчики обязано ремонтировать «Жайыктеплоэнерго» - антимонопольный департамент ЗКО
Департаментом по регулированию естественных монополий была проведена проверка договоров, которые монополисты заключают с абонентами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий, в договорах АО «Жайыктеплоэнерго» на оказание услуг по снабжению тепловой энергией предусмотрено, что потребитель несет ответственность за сохранность установленных приборов учета, автоматики, дроссельных устройств и гарантирует их нормальную работу. -  Однако, согласно условиям типового договора теплоснабжения, написано, что ответственность за сохранность счетчиков на тепло возлагается на его владельца. По городу Уральск в основном все приборы учета тепла находятся на балансе «Жайыктеплоэнерго». Тем самым субъект возлагает на потребителей незаконные условия. В связи с этим мы направили предписание в уральскую ТЭЦ, чтобы они устранили данные несоответствия, - пояснил руководитель ДКАРЕМ Мурат ОСПАНОВ. Кроме того, департамент выявил нарушения и у ТОО «Батыс су арнасы», которые обязали потребителей ежемесячно предоставлять показания приборов учета воды. - Абоненты не обязаны сами предоставлять сведения о показаниях их счетчиков. Вся работа в данном направлении лежит на услугодателе, то есть "Батыс су арнасы". Их представители должны самостоятельно снимать показания со счетчиков, - заявил Мурат ОСПАНОВ.
нарушения монополист прибор учета

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article