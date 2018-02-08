Тепловые счетчики обязано ремонтировать «Жайыктеплоэнерго» - антимонопольный департамент ЗКО

Департаментом по регулированию естественных монополий была проведена проверка договоров, которые монополисты заключают с абонентами, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте по регулированию естественных монополий, в договорах АО «Жайыктеплоэнерго» на оказание услуг по снабжению тепловой энергией предусмотрено, что потребитель несет ответственность за сохранность установленных приборов учета, автоматики, дроссельных устройств и гарантирует их нормальную работу. - Однако, согласно условиям типового договора теплоснабжения, написа