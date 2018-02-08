В Атырау сельскохозяйственные ярмарки решили продлить до 25 марта

С такой инициативой выступил городской акимат, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сообщение о том, что ярмарки будут проводиться в Атырау каждую субботу и воскресенье, появилось на официальной странице госоргана в Facebook. - Начиная уже с этой субботы, 10 февраля, и до 25 марта жители Атырау и сельских пригородных округов смогут приобретать продукты местных товаропроизводителей по доступным ценам, - говорится в сообщении городского акимата. Отметим, что ярмарки будут проводиться на коммунальном рынке "Сарайшык", свою продукцию будут выставлять сельхозтоваропроизводители со всех район