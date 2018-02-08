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Социум

В Атырау сельскохозяйственные ярмарки решили продлить до 25 марта

С такой инициативой выступил городской акимат, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сообщение о том, что ярмарки будут проводиться в Атырау каждую субботу и воскресенье, появилось на официальной странице госоргана в Facebook. - Начиная уже с этой субботы, 10 февраля, и до 25 марта жители Атырау и сельских пригородных округов смогут приобретать продукты местных товаропроизводителей по доступным ценам, - говорится в сообщении городского акимата. Отметим, что ярмарки будут проводиться на коммунальном рынке "Сарайшык", свою продукцию будут выставлять сельхозтоваропроизводители со всех район
gorod
В Атырау сельскохозяйственные ярмарки решили продлить до 25 марта
С такой инициативой выступил городской акимат, сообщает корреспондент портала  "Мой ГОРОД".
Сообщение о том, что ярмарки будут проводиться в Атырау каждую субботу и воскресенье, появилось  на официальной странице госоргана в Facebook. - Начиная уже с этой субботы, 10 февраля, и до 25 марта жители Атырау и сельских пригородных округов  смогут приобретать продукты местных товаропроизводителей по доступным ценам, - говорится в сообщении городского акимата. Отметим, что ярмарки будут проводиться на коммунальном рынке "Сарайшык", свою продукцию будут выставлять сельхозтоваропроизводители со всех районов Атырауской области.     Камилла МАЛИК  Фото из архива "МГ"
продукты рынок Сарайшык ярмарки

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