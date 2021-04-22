Теряющему зрение уральцу необходимо еще три операции

18-летнему Виктору Ефремову провели операцию на собранные ранее деньги, однако из-за неправильного лечения ему необходимо еще три операции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Виктор Ефремов 2 марта в редакцию "МГ" обратилась старшая сестра Виктора Елена Старкова, которая рассказала, что ее брат очень быстро теряет зрение и если ему вовремя не сделать операцию, он может ослепнуть. Жалобы на ухудшение зрения у Виктора появились в 2019 году, тогда он обратился в больницу, прошел обследование. В поликлинике ему назначили лечение, которое не помогло. В частной клинике вовсе лечили долгое в