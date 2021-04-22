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Происшествия Социум

Теряющему зрение уральцу необходимо еще три операции

18-летнему Виктору Ефремову провели операцию на собранные ранее деньги, однако из-за неправильного лечения ему необходимо еще три операции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Виктор Ефремов 2 марта в редакцию "МГ" обратилась старшая сестра Виктора Елена Старкова, которая рассказала, что ее брат очень быстро теряет зрение и если ему вовремя не сделать операцию, он может ослепнуть. Жалобы на ухудшение зрения у Виктора появились в 2019 году, тогда он обратился в больницу, прошел обследование. В поликлинике ему назначили лечение, которое не помогло. В частной клинике вовсе лечили долгое в
Кристина Кобина
Теряющему зрение уральцу необходимо еще три операции
50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границей
50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границей
18-летнему Виктору Ефремову провели операцию на собранные ранее деньги, однако из-за неправильного лечения ему необходимо еще три операции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Уралец стремительно теряет зрение из-за неправильного лечения
Уралец стремительно теряет зрение из-за неправильного лечения
Виктор Ефремов 2 марта в редакцию "МГ" обратилась старшая сестра Виктора Елена Старкова, которая рассказала, что ее брат очень быстро теряет зрение и если ему вовремя не сделать операцию, он может ослепнуть. Жалобы на ухудшение зрения у Виктора появились в 2019 году, тогда он обратился в больницу, прошел обследование. В поликлинике ему назначили лечение, которое не помогло. В частной клинике вовсе лечили долгое время не тот глаз. К слову, помимо основной проблемы и страшных диагнозов по зрению, у молодого мужчины нашли кисту в голове и в гайморовой пазухе. Несмотря на все неудачи, Виктор Ефремов обратился к российским врачам, которые назначили ему операцию, для этого семье нужно было собрать 93 800 рублей (около 600 тысяч тенге). Деньги помогли собрать неравнодушные казахстанцы и Виктора прооперировали. По словам Елены Старковой, до поездки в Оренбург Виктору пришлось удалить кисту в гайморовой пазухе в Уральске. Операция обошлась в 120 тысяч тенге. - Местные хирурги прооперировали его, все хорошо, затем Виктор поехал в Оренбург. Зарубежные врачи сказали, что необходимо выровнять роговицу (сделать кератопластику), других способов вернуть зрения нет. Конечно, мы согласились, и на те средства, которые нам собрали добрые люди, провели операцию. Она обошлась в 24 200 рублей (около 140 тысяч тенге). После этого Виктор восстанавливался в течение месяца. Сейчас ему отправили приглашение на остальные операции. На втором глазу такая же картина, сначала операция на роговицу, а потом уже коррекция, - рассказала Елена Старкова. - Ему сделали только одну операцию, а человек уже различает цвета и очертания. Мы просто счастливы, но оставить это все как есть - нельзя. Сестра Виктора говорит, что у них с прошлой операции осталось 180 тысяч тенге, их хватит на обследование и проживание в Оренбурге. Сопровождать его будет мама. - Ему необходимо еще три операции, поэтому мы снова обращаемся за помощью к неравнодушным людям. Конечно, мы были уверены, что тех денег хватит и мы закроем этот вопрос. На деле все оказалось сложнее. Деваться некуда, все в кредитах, даже продать нечего. Стыдно просить, но ради своего родного человека я готова на все. Прошу помочь моему брату увидеть мир в ярких красках, он совсем молод и у него еще все впереди, - обратилась к читателям Елена Старкова. К слову, 28 апреля у Виктора Ефремова назначена операция после кератопластики левого глаза, имплантация роговичного сегмента на этот глаз, стоимость составляет 65 200 рублей (около 380 тысяч тенге) и сразу же операция на второй глаз (кератополастика) - стоимостью 24 200 рублей (около 140 тысяч тенге). А уже ближе к лету, останется последняя четвертая операция на правый глаз стоимостью 65 200 рублей (около 380 тысяч тенге). В общей сложности Виктору Ефремову нужно около 900 тысяч тенге на предстоящие операции. Все, кто желает помочь Виктору Ефремову, могут позвонить его сестре Елене Старковой по номеру телефона +7 776 916 13 20 или перечислить деньги на карту Каспий Голд №4400 4301 4899 9334 на имя Виктора Ефремова или же сделать перевод по номеру телефона, привязанному к карте Каспий голд 8 708 581 90 91.
Уральцу, который теряет зрение, из-за неправильно лечения предстоит еще три операции
Уральцу, который теряет зрение, из-за неправильно лечения предстоит еще три операции
Уральцу, который теряет зрение, из-за неправильно лечения предстоит еще три операции
Уральцу, который теряет зрение, из-за неправильно лечения предстоит еще три операции
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операция сбор

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