Теряющему зрение уральцу требуется более полумиллиона тенге на операции

Из 900 тысяч тенге, которые требуется на три операции Виктору Ефремову, семье удалось собрать всего 220 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Виктор Ефремов 2 марта в редакцию "МГ" обратилась старшая сестра Виктора Елена Старкова, которая рассказала, что ее брат очень быстро теряет зрение и если ему вовремя не сделать операцию, он может ослепнуть. Жалобы на ухудшение зрения у Виктора появились в 2019 году, тогда он обратился в больницу, прошел обследование. В поликлинике ему назначили лечение, которое не помогло. В частной клинике вовсе лечили долгое время не тот глаз. К сло