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Социум

Теряющему зрение уральцу требуется более полумиллиона тенге на операции

Из 900 тысяч тенге, которые требуется на три операции Виктору Ефремову, семье удалось собрать всего 220 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Виктор Ефремов 2 марта в редакцию "МГ" обратилась старшая сестра Виктора Елена Старкова, которая рассказала, что ее брат очень быстро теряет зрение и если ему вовремя не сделать операцию, он может ослепнуть. Жалобы на ухудшение зрения у Виктора появились в 2019 году, тогда он обратился в больницу, прошел обследование. В поликлинике ему назначили лечение, которое не помогло. В частной клинике вовсе лечили долгое время не тот глаз. К сло
Кристина Кобина
Теряющему зрение уральцу требуется более полумиллиона тенге на операции
Из 900 тысяч тенге, которые требуется на три операции Виктору Ефремову, семье удалось собрать всего 220 тысяч тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
(без названия)
(без названия)
Виктор Ефремов 2 марта в редакцию "МГ" обратилась старшая сестра Виктора Елена Старкова, которая рассказала, что ее брат очень быстро теряет зрение и если ему вовремя не сделать операцию, он может ослепнуть. Жалобы на ухудшение зрения у Виктора появились в 2019 году, тогда он обратился в больницу, прошел обследование. В поликлинике ему назначили лечение, которое не помогло. В частной клинике вовсе лечили долгое время не тот глаз. К слову, помимо основной проблемы и страшных диагнозов по зрению, у молодого мужчины нашли кисту в голове и в гайморовой пазухе. Несмотря на все неудачи, Виктор Ефремов обратился к российским врачам, которые назначили ему операцию, для этого семье нужно было собрать 93 800 рублей (около 600 тысяч тенге). Деньги помогли собрать неравнодушные казахстанцы и Виктора прооперировали. Позже выяснилось, что Виктору требуется еще три операции на сумму 900 тысяч тенге, однако семье удалось собрать всего лишь 220 тысяч тенге, которых хватило только на вторую операцию. Со слов сестры Виктора Елены Старковой, 28 апреля у Виктора была назначена операция после кератопластики левого глаза, имплантация роговичного сегмента на этот глаз, стоимость составляет 65 200 рублей (около 380 тысяч тенге) и сразу же должна была пройти операция на второй глаз (кератополастика) - стоимостью 24 200 рублей (около 140 тысяч тенге). А ближе к лету планировалась последняя четвертая операция на правый глаз стоимостью 65 200 рублей (около 380 тысяч тенге). В общей сложности Виктору Ефремову нужно около 900 тысяч тенге на предстоящие операции. К поездке в Оренбург семье удалось собрать только 220 тысяч тенге и еще 180 оставалось с предыдущей операции, на эти деньги Виктора прооперировали. - Спасибо огромное людям, - говорит Елена. - Я очень благодарна всем, кто нам помог. Смотреть, как Витя начинает видеть мир, - не описать, какое это счастье для нас. Теперь в клинике выдали направление на следующую операцию, которая назначена на 5 мая, однако на нее денег нет. - Мы просто не знаем, что делать. Благодаря неравнодушным людям Виктору дважды прооперировали левый глаз, осталось еще две операции на правый глаз. Но по показаниям откладывать нельзя, он почти ослеп на него, - сказала Елена Старкова. - Я молю и прошу помощи у людей. Стоит отметить, что Виктору требуется еще 520 тысяч тенге только на операции и еще около 100 тысяч тенге на проживание. Все, кто желает помочь Виктору Ефремову, могут позвонить его сестре Елене Старковой по номеру телефона +7 776 916 13 20 или перечислить деньги на карту Каспий Голд №4400 4301 4899 9334 на имя Виктора Ефремова или же сделать перевод по номеру телефона, привязанному к карте Каспий голд 8 708 581 90 91.  
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(без названия)
  Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Еленой Старковой  
операция глаза

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