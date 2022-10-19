В акимате Атырауской области пояснили информацию о создании двух «населённых пунктов». Руины, ферма и место для отдыха: что стало с Берёзовкой, где школьники массово падали в обморок Фото Медета МЕДРЕСОВА Накануне сообщалось, что два населённых пункта появятся в Атырауской области и в них войдут микросёла Болашақ и Шипажай. 19 октября в пресс-службе акимата региона сообщили, что в Курманганзинском сельском округе появится два новых микрорайона, а не населённых пункта.
- Как сообщили в пресс-службе Курмангазинского района, произошла техническая ошибка во время публикации материала, - говорится в сообщении.
К слову, в новых микрорайонах уже начали выдавать участки гражданам, стоящим в очереди. 60 человек уже получили свои сотки, ещё 120 жителям их вскоре предоставят. Положенная инфраструктура проведена. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.