Использовать нетрадиционное скрытое хранилище, например, встраивая многоцелевую мебель. Повесить для комфортного мироощущения на светлые стены контрастные яркие картины и тв-плазму. Добавить цветочные горшки с зелеными или цветущими растениями (в зависимости от цветовой гаммы). То есть персонализировать пространство без его переполнения. Выполнить простые и сложные трюки, которые помогут расширить пространство небольшой квартиры. Даже сравнительно маленькое пространство можно адаптировать к комфортному проживанию, если сделать его... интеллектуальным и технологичным. Как это возможно? Мы докажем, что на площади 38 кв. метров можно одновременно установить домашний кинотеатр, большой шкаф, удобный кофейный столик и оборудованную кухню!Маленькая однокомнатная квартира - не стоп-сигнал для интересных дизайнерских решений. Как ни парадоксально, но однокомнатная квартира может открыть такие возможности дизайна и дать такой полет фантазии в обустройстве, какой на больших пространствах порой и не осуществить! Например, здесь можно создать множество вариантов для хранения: гардеробная в прихожей, шкафы и кладовая под кроватью. Шкафчики, полочки, куда сложено все, что захламляет обычно однушку, облагородят небольшую квартиру и придадут ей уют и аккуратность.Начинаем обновление с прихожей. Конец коридора превращаем в современный гардероб, - а именно, сразу за входной дверью устанавливаем небольшой, но высокий шкаф-купе. Он даст возможность использовать все пространство, так как в шкафу повесим гардеробные фитинги до самого потолка. Входную дверь лучше покрасить в белый цвет, а шкаф сделать темным, так как визуально белый увеличит пространство и акцентом в таком пространстве станет как раз "господин шкаф". Это прием так называемого "цветового зонирования", любимый многими дизайнерами.Далее - встроенный книжный шкаф в комнате, достигающий потолка. Он украсит зону гостиной и соединит ее со спальной зоной-кроватью, которая, в свою очередь, с помощью специальных механизмов задвинется в нишу в стене. Когда большой телевизор-плазма, размещающийся на этой стене-бункере, будет включен, комната превратится в кинотеатр. Рабочее место можно организовать здесь же, отделив его от остального пространства декоративной перегородкой.Большое количество систем хранения сделают небольшую квартиру функциональной. Стеллажи отделят "спальный" район от "живого" района. И если штукатурные потолки белого цвета визуально усилить естественным светом, исходящим из окна, то есть не закрывать окна темными шторами, тогда и само комнатное пространство как бы увеличится. Таким образом будет создана многофункциональная зона как для общения, так и для сна. Итак, три ключевых предмета, помогающие превращению небольшой комнаты в настоящий дворец. Во-первых, встроенный книжный шкаф - он же обеспечит практическое хранение, требуемое практически каждой маленькой квартире. Во-вторых, прекрасный большой телевизор на стене, привлекающий взгляды не только своими размерами, но и контрастностью. И наконец, светлое, не зашторенное окно. Если вы владелец небольшой однокомнатной квартиры, подумайте и о том, чтобы вместе со встроенной мебелью установить гибкую мебель. Ее функциональность не только зрительно увеличит ваше жилое пространство, но и повысит ценность квартиры, если придет время ее продавать. Преобразование мебели, как и встроенные хранилища, как бы максимизируют площадь. Инновационные решения, такие как кофейный многоярусный столик или расширяющаяся кухонная консоль, создают больше пространства для обеда или работы. Да, и такая мебель не занимает много вертикального пространства, а потолок выглядит выше. Перспективу помещению придадут масштабные панно или картины на стене. Кухню или столовую можно преобразовать, просто закрыв или открыв некоторые из доступных дверей. Можно совсем убрать перегородку между кухней и прихожей, чтобы визуально увеличить пространство квартиры. В ванной комнате стены лучше выложить кафелем или мозаичной плиткой - тоже светлых оттенков. В тумбу под раковиной - встроить компактную, малолитражную стиральную машину. А ванну, ради экономии места, - заменить душевой кабиной. Последний штрих в нашем маленьком гнезде - длинноворсовый уютный ковер в комнате, на ламинате с графическим рисунком. Поскольку все в этой квартире несколько автоматизировано, то легко мгновенно поменять общий вид комнаты. Назовем ее ультражилыми микроапартаментами и почувствуем себя волшебниками-чародеями, увеличивающими пространство вокруг вдвое! А то, как продуманно, функционально, технологично и красиво все в этом пространстве будет обустроено, заставит вас забыть, что квартира маленькая.