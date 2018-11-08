Дизайн маленьких квартир

Выбор мебели При выборе мебели отдавай предпочтение той, что смотрится легко. Она вполне может иметь вытянутую вверх форму и быть прозрачной, полупрозрачной или на тонких ножках. Вопрос цвета Этот прием известен практически всем, тем не менее многие до сих пор его игнорируют почем зря. Как бы ты не любила яркие цвета, если у тебя небольшая квартира — отдай предпочтение светлым тонам. Наиболее удачные цвета для увеличения пространства — голубой, светло-серый, светло-зеленый, светло-розовый, кремовый. Габариты мебели Из своего опыта могу сказать, что выбор в малогабаритную квартиру такой же малогабаритной мебели на сегодняшний день — одна из самых распространенных ошибок. Такой прием дает обратный эффект, создавая ощущение, будто человек живет в кукольном домике. Вопреки габаритам помещения, выбирай крупные предметы декора, высокие торшеры, большие полотна. Пусть их будет немного, но каждый из них будет привлекать к себе внимание, отвлекая от мысли о тесноте. Вопрос освещения В небольшой квартире особенно важно правильно выстроить свет. Верхнее освещение (большая люстра или длинный светильник) сделает комнату просторнее, а точечные источники света выделят конкретные зоны.Ну и, конечно же, не стоит выбирать огромные люстры в пол потолка. Многофункциональная мебель В малогабаритных квартирах каждая деталь имеет большое значение. Поэтому сделай ставку на мебель, которая может выполнять сразу несколько функций. Например, письменный стол может также быть туалетным столиком, в котором можно хранить вещи. Долой границы Старайся использовать единый материал в напольном покрытии. Отсутствие переходов и порожков делает пространство целым, не деля его на маленькие части. Используй углы Обрати внимание на углы в комнате. Прежде неприметные, они могут стать для тебя настоящей находкой. Так, например, разместив в углах прихожей небольшие системы хранения, можно спрятать множество мелочей, которым не находилось места. Организация пространства Чтобы зрительно поднять потолок, размести в интерьере высокие стеллажи или займи стену открытыми полками. А чтобы они не утяжеляли пространство, выбирай только светлые цвета. Минимум декора Если ты любительница обилия различных статуэток и прочего декора — не спеши размещать эту всю красоту у себя дома. Слишком много разных безделушек и аксессуаров делают меньше и без того небольшое пространство.Отбери для начала самое любимое и то, что больше всего вписывается в интерьер, а остальное храни в красивых контейнерах и время от времени меняй декор. Ковер-самолет Не можешь отказаться от ковров — и не надо! Просто отдавай предпочтение однотонным или с минимумом цветов, так как они будут смотреться нелепо в маленьком пространстве.источник

Я больше 10 лет работаю в сфере дизайна интерьеров и могу с уверенностью сказать, что маленькая квартира — это совсем не приговор и это не означает, что ты не можешь придумать ничего оригинального даже на крошечной площади. Просто для этого необходимо знать определенные правила и тонкости, которые помогут тебе с легкостью справиться с этой, на первый взгляд сложной, задачей. Именно поэтому, редакцияподготовила для тебя 10 гениальныхв маленькой квартире. Уют и функциональность обеспечены!