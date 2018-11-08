Фото с сайта Kolesa.kz Новые СРТС будут выдавать поэтапно с 1 декабря 2018 года. Об этом сообщается в приказе министра внутренних дел, опубликованном 5 ноября. При этом техпаспорта, изготовленные и выданные до введения приказа в действие, будут использоваться до перерегистрации транспортных средств. Обновленные свидетельства о регистрации транспортных средств обзаведутся электронными чипами, в которых пропишут все регистрационные данные автомобиля. У техпаспортов появятся новые поля, ультрафиолетовые элементы защиты, документы поменяют цвет на сиреневый, а отметка о снятии с учета в техпаспорте будет пробиваться с помощью дырокола (действующие сегодня СРТС расшиваются на две половины). На чипах станет храниться следующая информация: государственный регистрационный номерной знак; серия и регистрационный номер свидетельства; дата выдачи свидетельства; марка, модель; год выпуска транспортного средства; категория транспортного средства; отметка о снятии с учета; идентификационный номер (VIN); масса без нагрузки, килограммов; объем двигателя, кубических сантиметров; разрешенная максимальная масса, килограммов; цвет транспортного средства; владелец транспортного средства; место жительства владельца; особые отметки; дата первичной регистрации; сведения о видах переоборудования транспортного средства; иные сведения. Ранее полицейские планировали начать выдавать техпаспорта с чипами с 1 января 2019 года.