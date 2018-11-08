резино битумное вяжущее

5 сентября 2017 года на трассе Уральск-Атырау на стационарном посту "Кушум" сотрудниками полиции были задержаны пять российских автомашин с нефтепродуктом. Машины ехали в Атырау. Документы на нефтепродукты были оформлены от поставщика из РФ. Заказчиком в Казахстане являлся ТОО "Sundex". По этому факту было начато досудебное расследование, которое позже было передано в суд. Директор компании ТОО "Sundex" Кайрат Намазбаев и еще пять человек обвиняются в совершении преступления по ч. 4 ст. 197 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения" и им грозит наказание в виде лишения свободы до 15 лет. В ходе судебных слушаний были допрошены предприниматели, которые приобретали битум у компании Намазбаева. Среди подозреваемых есть и начальник завода Оренбургской области Тимур Калиев, который занимался поставкой битума казахстанской компании. - Мой завод занимается производством РБВ (- прим. автора). Транспортировка РБВ фактически не запрещена. Он не ворованный. Он приобретенный. Законность происхождения имеется, все документы есть. Следствию мы все предоставили. Но обвинение не считает эти документы правдивыми. Следствие считает, что битум был приобретен в РФ и ввезен в Казахстан незаконно. Здесь должен быть потерпевший, а потерпевшего здесь нет. Ущерб в 3,9 млрд вообще необоснованный. Следствие поставило под сомнение мой завод, якобы я вошел в ОПГ, поехал в Россию, купил там завод и якобы я выписывал фиктивные документы на пересечение границы. Хотя я предоставил все документы на завод, - заявил Тимур Калиев корреспонденту "МГ". В настоящее время идет допрос свидетелей по делу. Процесс продолжится 8 ноября.