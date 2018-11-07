Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается дождь, днем 7 градусов выше нуля, ночью +2. В Атырау синоптики прогнозируют также дождь, днем +8, ночью +5. В Актобе будет дождливая погода, днем +5, ночью до +2. В Актау ожидается переменная облачность, днем температура воздуха составит +11, ночью +3. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.