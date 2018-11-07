Продолжается призыв солдат срочной службы в региональное командование «Запад». Осенью этого года войсковые части 25744 г.Актау, 30238 г.Актобе и 41433 г.Атырау уже пополнили более 500 молодых призывников. По словам руководства РгК "Запад", совершенствование начальной военной подготовки молодого пополнения будет проходить в несколько этапов и продлится 24 дня. В течение этого времени с солдатами будут проводиться теоретические и практические занятия по предметам обучения. В роли наставников выступят опытные офицеры и сержанты, которые помогут молодому пополнению адаптироваться в новых условиях и обучат азам военного дела. - На данном этапе подготовки солдаты должны освоить сущность и предназначение воинской службы, изучить распорядок дня части и общие обязанности военнослужащих, обязанности дневального по роте, освоить назначение, боевые свойства и общее устройство вооружения и военной техники, а также приемы и упражнения по физической подготовке. В дальнейшем с ними будут проходить занятия по огневой подготовке и порядку использованию средств РХБ-защиты, - рассказал пресс-секретарь управления командующего войсками регионального командования «Запад» Рустем Игисинов. Отметим, что принятие присяги молодыми призывниками запланирована на 17 ноября и 1 декабря этого года. Ожидается что на присягу прибудет около 1000 родителей и родственников солдат.