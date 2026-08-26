Токаев дал оценку выборам в Курултай и назначил дату первой сессии депутатов

Президент Казахстана заявил, что первые выборы в Курултай прошли на беспрецедентно высоком уровне и получили полное признание международного сообщества. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на Августовской конференции педагогов в Астане, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства дал высокую оценку работе Центральной избирательной комиссии, отдельное внимание уделив внедрению цифровых инноваций. По его словам, использование технологий искусственного интеллекта существенно повысило качество электорального процесса.

- Международное сообщество признало результаты выборов, подтвердив их полное соответствие национальному законодательству и всем предъявляемым требованиям. Сегодня в соответствии со статьей 46 Конституции я подписал Указ о созыве первой сессии Курултая первого созыва 28 августа. До этого времени партии, прошедшие в Курултай, должны сформировать списки депутатов, - заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что в представленных партиями списках опытные профессионалы будут работать бок о бок со начинающими политиками. В состав депутатского корпуса вошли активные представители нового поколения, включая участников Президентского кадрового резерва.

- Представители нового поколения, безусловно, вдохнули новую жизнь в электоральную кампанию. Равные возможности были предоставлены всем, кто стремится честно служить народу, не боится ответственности и мыслит новаторски. По сути, это естественный, эволюционный процесс, - подчеркнул Токаев.

Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на идеологической подкованности партий и высокой активности самого общества. Открытые общенациональные дебаты и свободный обмен мнениями в информационном поле показали зрелость казахстанского электората.