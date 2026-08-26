Токаев дал оценку выборам в Курултай и назначил дату первой сессии депутатов

Президент Казахстана заявил, что первые выборы в Курултай прошли на беспрецедентно высоком уровне и получили полное признание международного сообщества. Об этом глава государства сообщил в ходе выступления на Августовской конференции педагогов в Астане, сообщает пресс-служба Акорды.
Глава государства дал высокую оценку работе Центральной избирательной комиссии, отдельное внимание уделив внедрению цифровых инноваций. По его словам, использование технологий искусственного интеллекта существенно повысило качество электорального процесса.
- Международное сообщество признало результаты выборов, подтвердив их полное соответствие национальному законодательству и всем предъявляемым требованиям. Сегодня в соответствии со статьей 46 Конституции я подписал Указ о созыве первой сессии Курултая первого созыва 28 августа. До этого времени партии, прошедшие в Курултай, должны сформировать списки депутатов, - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что в представленных партиями списках опытные профессионалы будут работать бок о бок со начинающими политиками. В состав депутатского корпуса вошли активные представители нового поколения, включая участников Президентского кадрового резерва.
- Представители нового поколения, безусловно, вдохнули новую жизнь в электоральную кампанию. Равные возможности были предоставлены всем, кто стремится честно служить народу, не боится ответственности и мыслит новаторски. По сути, это естественный, эволюционный процесс, - подчеркнул Токаев.
Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на идеологической подкованности партий и высокой активности самого общества. Открытые общенациональные дебаты и свободный обмен мнениями в информационном поле показали зрелость казахстанского электората.
- Во время предвыборной гонки прозвучило немало конструктивных предложений, которые могут оказать прямое влияние на будущее страны. Избиратели также не остались в стороне от этой работы, открыто высказывая свое мнение по всем вопросам. Во время агитации мы наблюдали это в ходе общенациональных телевизионных дебатов и открытых дискуссий в информационном пространстве. Таким образом, в обществе укореняются ценности взаимного уважения, ответственности и плюрализма мнений, формируется новая политическая культура, - подытожил президент.