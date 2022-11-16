Токаев: государство не может взять каждого за руку и устроить на работу

По словам президента, необходимо взрастить новое поколение трудолюбивых и целеустремленных людей. Фото: Акорда Президент на встрече с общественностью Алматы рассказал, что недавно встречался с представителями молодежного движения «Новые люди». - Они убеждены, что новую страну должны строить люди с обновлённой системой ценностей, основанной на трудолюбии и деятельном участии в судьбе Родины. Молодёжь сегодня другая. Мне нравится, что многие молодые люди сегодня не ждут помощи от государства, а наоборот хотят сами быть полезными для своей страны. Конечно же, Казахстан – это социальное государств