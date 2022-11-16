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Социум

Токаев: государство не может взять каждого за руку и устроить на работу

По словам президента, необходимо взрастить новое поколение трудолюбивых и целеустремленных людей. Фото: Акорда Президент на встрече с общественностью Алматы рассказал, что недавно встречался с представителями молодежного движения «Новые люди». - Они убеждены, что новую страну должны строить люди с обновлённой системой ценностей, основанной на трудолюбии и деятельном участии в судьбе Родины. Молодёжь сегодня другая. Мне нравится, что многие молодые люди сегодня не ждут помощи от государства, а наоборот хотят сами быть полезными для своей страны. Конечно же, Казахстан – это социальное государств
Дана Рахметова
Токаев: государство не может взять каждого за руку и устроить на работу
По словам президента, необходимо взрастить новое поколение трудолюбивых и целеустремленных людей.
Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно - Токаев
Заниматься честным бизнесом в Казахстане должно быть выгодно и безопасно - Токаев
Фото: Акорда Президент на встрече с общественностью Алматы рассказал, что недавно встречался с представителями молодежного движения «Новые люди».
- Они убеждены, что новую страну должны строить люди с обновлённой системой ценностей, основанной на трудолюбии и деятельном участии в судьбе Родины. Молодёжь сегодня другая. Мне нравится, что многие молодые люди сегодня не ждут помощи от государства, а наоборот хотят сами быть полезными для своей страны. Конечно же, Казахстан – это социальное государство, и мы всегда будем поддерживать наших граждан, особенно социально уязвимых. Но перекладывать ответственность за собственное благополучие на государство или общество нельзя, - сказал глава государства.
Он напомнил, что нельзя добиться успеха, целыми днями лёжа на диване или бесцельно проводя время в смартфоне.
- Государство не может взять каждого за руку и отвести учиться или устроить на работу. Ни в одной стране такого нет. Одна крупная зарубежная нефтегазовая компания специально выделила 1 000 мест для наших граждан для работы вахтовым методом с достойной зарплатой. К сожалению, 50 человек откликнулись на это предложение. Причина очень проста – никто не хочет куда-то ехать на работу. А в это время жители многих других государств без колебаний едут в глубинку или за рубеж, где берутся за любую работу, - рассказал Токаев.
Некоторым регионам государство выделяет специальные гранты для обучения в центральных вузах страны, но из 10 тысяч использовано меньше четверти грантов.
- Если мы хотим быть сильной и успешной нацией, то должны перезагрузить систему общественных ценностей, взрастить новое поколение трудолюбивых и целеустремленных людей. В мире наступает новая эпоха жесточайшей конкуренции. И прежде всего, это конкуренция человеческого капитала, - подчеркнул президент.
Он заключил, что в этой гонке смогут выиграть только те народы, которые сделают ставку на созидание и упорный труд. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Молодежь Токаев

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