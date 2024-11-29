Токаев и Путин открыли филиал КазНУ в Омске: выделено 200 грантов

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин официально открыли в режиме видеоконференцсвязи филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске. Филиал будет работать на базе Омского государственного университета имени Достоевского.

Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин официально открыли в режиме видеоконференцсвязи филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске. Филиал будет работать на базе Омского государственного университета имени Достоевского.

Заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский подчеркнул, что этот филиал станет первым в России представительством зарубежного университета.

- Благодаря активной работе ректоров и поддержке губернатора филиал полностью оснащён. Мы рады приветствовать в Омске создание филиала одного из ведущих университетов Казахстана, – сказал он.

Как сообщается, с сентября 2025 года филиал первого казахстанского университета в России начнет набор абитуриентов. Совместными усилиями правительств Казахстана и России будет выделено 200 образовательных грантов для студентов.

Филиал КазНУ предложит программы бакалавриата и магистратуры по направлениям «Международное право», «Казахская филология» и «Таможенное дело». В дальнейшем планируется внедрение программы двудипломного образования.

Обучение будет проводиться на казахском, русском и английском языках, а в образовательный процесс будут активно привлекаться иностранные учёные.

Ранее в своей статье «Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнёрства», опубликованной в газете «Известия», Токаев сообщил о планах открытия представительства КазНУ в Омске. Он отметил, что сотрудничество с Россией в образовательной сфере приобретает новые формы.

- В наших планах - открытие российских школ в южных регионах нашей страны. В свою очередь, рассчитываем на учреждение казахстанских школ в приграничных с Казахстаном городах России. В настоящее время в российских учебных заведениях обучаются около 60 тысяч казахстанских студентов. Планируется открытие филиала Московского государственного института международных отношений в Астане и представительства Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске, — говорится в статье.

Токаев также подчеркнул, что в Казахстане на русском языке функционируют более 3500 школ, а также русскоязычные телеканалы, радиостанции, газеты и журналы. Кроме того, русские театры работают в большинстве регионов. На данный момент филиалы КазНУ также действуют в Стамбуле и Бишкеке.

Стоит напомнить, что ОмГУ – полифункциональный образовательный, научно-исследовательский и культурно-просветительский комплекс, осуществляющий на основе перспективных научных проектов профессиональную подготовку и переподготовку кадров по широкому перечню направлений. Омский государственный университет имени Ф.М.Достоевского был основан в 1973 году. На сегодняшний день в высшем учебном заведении работают 1056 преподавателей и сотрудников, обучаются 5740 студентов. В университете функционирует 9 факультетов.