Токаев: интернет в Казахстане должен стать территорией труда и созидания

По мнению Президента, в обществе важно изменить само отношение к сети: интернет должен стать не только пространством для развлечений, но и полноценной виртуальной площадкой для труда и созидания.

Казахстану предстоит разработать масштабную программу практического применения цифровых технологий в реальном секторе экономики. Об этом в своём Послании народу страны заявил Касым-Жомарт Токаев, передаёт пресс-служба Акорды.

Глава государства напомнил, что сегодня миллионы казахстанцев ежедневно пользуются онлайн-маркетплейсами, сервисами доставки еды, заказа такси и банковскими приложениями. Однако на новом этапе цифровизации необходимо перейти от простого потребления услуг к расширению возможностей для каждого гражданина.

- У нас есть всё необходимое, чтобы придать мощный импульс развитию по-настоящему высокопродуктивной цифровой экономики. Наша молодёжь образованная и креативная, в стране функционирует доступный интернет, создана развитая цифровая инфраструктура. Сегодня любой гражданин может за несколько минут открыть банковский счёт, оформить рассрочку или приобрести товар, не выходя из дома. На следующем этапе цифровизации надо перейти от обеспечения доступа к услугам к расширению личных возможностей, - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, в обществе важно изменить само отношение к сети: интернет должен стать не только пространством для развлечений, но и полноценной виртуальной площадкой для труда и созидания.

- Для наших граждан смартфоны могут и должны стать не столько средством досуга - дорогостоящей игрушкой, убивающей время, - сколько эффективным рабочим инструментом, - заявил Глава государства.

В связи с этим Правительству поручено до конца года сформировать упрощённый правовой режим для цифровой занятости населения.

