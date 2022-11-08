Токаев об обмелении Урала: может быть слишком поздно

Уровень реки в последние годы снизился, а степень загрязнения достиг последнего, пятого уровня. Фото из архива "МГ" По словам Касыма-Жомарта Токаева, серьёзную обеспокоенность местных жителей вызывает обмеление реки Урал. Президент подчеркнул, что не раз поднимал этот сложный вопрос на международном уровне. - Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек. Углубляя сотрудничество в этом направлении с нашими соседями, необходимо приложить усилия для обеспечения полной реализации договоренностей, – сказ