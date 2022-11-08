- Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек. Углубляя сотрудничество в этом направлении с нашими соседями, необходимо приложить усилия для обеспечения полной реализации договоренностей, – сказал Токаев на встрече с общественностью Атырауской области. - Ухудшение экологической ситуации приведет к целому ряду необратимых последствий. Если мы не предпримем конкретных мер сегодня, завтра может быть слишком поздно. Поэтому нужно жестко пресекать любые нарушения природоохранного законодательства. Следует провести ревизию водоохранных зон, проверить все гидросооружения на реке. Это прямая обязанность акима области и правительства.В январе сообщалось, что реку Жайык могут включить в перечень водных объектов особого государственного значения. В прошлом году власти ЗКО озвучили причины обмеления Урала. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Токаев об обмелении Урала: может быть слишком поздно
Уровень реки в последние годы снизился, а степень загрязнения достиг последнего, пятого уровня. Фото из архива "МГ" По словам Касыма-Жомарта Токаева, серьёзную обеспокоенность местных жителей вызывает обмеление реки Урал. Президент подчеркнул, что не раз поднимал этот сложный вопрос на международном уровне. - Между Казахстаном и Россией заключено несколько соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия и использования трансграничных рек. Углубляя сотрудничество в этом направлении с нашими соседями, необходимо приложить усилия для обеспечения полной реализации договоренностей, – сказ