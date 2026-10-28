Токаев объявил 2027-й Годом масштабного всенародного строительства

В рамках этой инициативы по всей республике запланировано развёртывание работ по возведению и обновлению гражданской инфраструктуры

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе своего Послания народу страны предложил объявить 2027 год Годом всенародного строительства. Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

В рамках этой масштабной инициативы по всей республике запланировано развёртывание работ по возведению и обновлению гражданской инфраструктуры - от крупных областных центров и районов до небольших населённых пунктов.

- Таким образом, наш общий всенародный ответ надвигающейся эпохе искусственного интеллекта - строить, еще раз - строить!, - подчеркнул Глава государства.

Президент добавил, что во всех регионах страны должны появиться новые центры творчества, спортивные комплексы, библиотеки и научные хабы.

Также он отметил, что важнейшим приоритетом остаётся жилищное строительство, напомнив, что Конституция определяет повышение благосостояния граждан как стратегическую задачу государства.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все эти инициативы реализуются на благо страны и прежде всего ради подрастающего поколения.