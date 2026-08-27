Токаев освободил от должностей заместителя министра обороны и ряд других чиновников

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освододил от занимаемых постов нескольких должностных лиц, сообщает пресс-служба Акорды.

Кадровые изменения коснулись Администрации президента, Управления делами президента и министерства обороны:

Абай Алтай освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан;

Ербол Адаев освобожден от должности заведующего общим отделом Администрации президента Республики Казахстан;

Дархан Ахмедиев освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан.

Дархан Ахмедиев занимал пост заместителя министра обороны с апреля 2022 года. До этого он работал в структурах министерства цифрового развития, а также в других государственных ведомствах.