Токаев открыл первую сессию Курултая и назвал старт работы парламента историческим моментом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев официально поздравил депутатов с началом работы первой сессии Курултая первого созыва, как сообщает пресс-служба Акорды.

- Сегодня наша страна вступает в чрезвычайно важный этап своего развития. Это событие имеет исключительное, поистине историческое значение для нашего государства. Мы открываем новую страницу в летописи нации.

В соответствии с новой Конституцией, поддержанной народом Казахстана на общенациональном референдуме, однопалатный законодательный орган страны - Курултай - официально приступает к своей работе. Это означает, что именно с этого дня берет начало процесс обновления политической системы государства", - сообщил президент.

По словам главы государства, уникальный исторический опыт страны свидетельствует о том, что на курултаях открыто обсуждались ключевые вопросы государственной жизни и вырабатывались согласованные решения.

"Очевидно, что на новом этапе этот институт также будет играть особую роль. Курултай кардинально модернизирует систему власти и придаст мощный импульс работе всего государственного аппарата.

Повышая качество национального законодательства, Курултай обеспечит мощный фундамент правовой системы страны. Выполнение этой исторической миссии возлагается на вас. Быть депутатом Курултая первого созыва - это, прежде всего, особенный, без преувеличения, счастливый момент. Уверен, что вы будете достойно служить на благо страны, в полной мере подтверждая свой высокий авторитет! - заявил Президент.