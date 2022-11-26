Токаев подписал указ о руководителях госорганов и акимах

Они исполняют обязанности до назначения новых руководителей. Иллюстративное фото из архива "МГ" Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «Об акимах городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей», сообщает пресс-служба Акорды. В связи с прекращением полномочий акимов Астаны, Алматы, Шымкента и областей при вступлении в должность вновь избранного президента, глава государства постановил: Акимам городов Астаны, Алматы, Шымкента и областей исполнять свои обязанности до назначения соответствующих акимов. Указ вводится в действие со дня подписания. Таким образом, акимы исполняют обязанности до тех пор, пока