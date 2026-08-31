Токаев подписал указы о назначении вице-президента и премьер министра Казахстана

Сегодня, 31 августа, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о назначении вице-президента и премьер министра Казахстана, сообщает пресс-служба Акорды.

- Указом Главы государства Карин Ерлан Тынымбайулы назначен Вице-Президентом Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности, - говорится в сообщении.

Ранее сегодня на заседании Курултая депутаты поддержали кандидатуру Ерлана Карина на должность вице-президента Казахстана, внесенную Президентом Касым-Жомартом Токаевым. По итогам голосования из 145 присутствующих депутатов 141 отдал голос за его назначение.

Также подписан указ о назначении Олжаса Бектенова.

- Указом Главы государства Бектенов Олжас Абаевич назначен Премьер-Министром Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Ранее депутаты Курултая поддержали назначение Олжаса Бектенова премьер-министром Республики Казахстан. Его кандидатуру на рассмотрение внес Президент Касым-Жомарт Токаев. В голосовании приняли участие 144 депутата: за назначение проголосовали 137 народных избранников, еще семеро воздержались.