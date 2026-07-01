Токаев подписал закон об амнистии: кому спишут штрафы на 17 млрд тенге

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон об амнистии, сообщает пресс-служба Акорды. Масштабный правовой акт затронет как уголовные, так и административные правонарушения.
Кому сократят или отменят наказание?
Согласно документу, амнистия затронет более 16,5 тысячи человек, включая 15 тысяч осужденных и 1,5 тысячи подследственных. Условия освобождения зависят от тяжести преступления:
- Полное освобождение: коснется граждан, совершивших проступки и преступления небольшой тяжести. Также под эту категорию подпадают совершившие преступления средней тяжести (при условии возмещения ущерба или отсутствия исков) и лица с положительным поведением, которым осталось отбывать наказание менее года.
- Сокращение сроков: для остальных осужденных за преступления средней тяжести неотбытый срок сокращается наполовину. При тяжких и особо тяжких преступлениях сроки уменьшаются на 1/3-1/5 часть в зависимости от категории дела и факта возмещения ущерба.
Всего по условиям амнистии более четырех тысяч человек будут полностью освобождены от уголовной ответственности, а более 10 тысячам граждан сократят сроки наказания.
Административная амнистия и списание штрафов
Впервые в истории страны проводится амнистия по административным правонарушениям. Ожидается, что она охватит внушительные объемы взысканий:
- По линии МВД: спишут порядка 1 млн штрафов на общую сумму свыше 17 млрд тенге.
- По линии Минфина: амнистия коснется 2370 граждан, общая сумма задолженности которых составляет 298,4 млн тенге.
Данная мера направлена на гуманизацию уголовной политики и облегчение финансового бремени для граждан, совершивших незначительные правонарушения.