Иллюстративное фото из архива "МГ" "Главой государства подписан закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам нотариата". Текст закона публикуется в печати", - сообщается на сайте Акорды. Сенат принял поправки по вопросам нотариата 28 января. Теперь документы, которые заверил нотариус, будут храниться в электронном архиве, а сами нотариусы смогут удостоверять равнозначность их электронных и бумажных версий. В настоящее время в Казахстане насчитывается более четырех тысяч нотариусов. Документ позволит расширить сферу применения цифровых технологий при обслуживании населения у нотариусов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.